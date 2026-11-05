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SERIE TV05 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 6 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 6 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 novembre

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4
Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden fruit 4

Hasan Ali, esasperato da Sahika, escogita un piano per incastrarla accusandola di aver rubato denaro alla holding, così da ottenere il divorzio.

Ender si offre di aiutarlo a inscenare un tradimento della donna, ma in realtà punta a mettere i due l’uno contro l’altra.

Nel frattempo, Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e il figlio si insospettisce.

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