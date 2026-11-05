La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 6 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali, esasperato da Sahika, escogita un piano per incastrarla accusandola di aver rubato denaro alla holding, così da ottenere il divorzio.
Ender si offre di aiutarlo a inscenare un tradimento della donna, ma in realtà punta a mettere i due l’uno contro l’altra.
Nel frattempo, Hasan Ali fa fallire l’acquisizione dell’azienda di Cagatay e il figlio si insospettisce.