Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV06 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 7 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 7 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 novembre

Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Şahika) in una puntata di Forbidden Fruit 4

Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale usando un nome falso.

Yildiz non si sente bene e tutti i sintomi fanno pensare a una gravidanza. Sono tutti contenti ma lei confessa a Cagatay di non essere pronta. Scopre poi di non essere incinta ma realizza di volere un bambino da lui.

Nel frattempo, Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e lo fa ascoltare proprio a quest’ultima che decide di eliminarlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Due sorelle e un miliardario
  • Il prezzo del tradimento
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • I segreti della porta accanto
  • Forget me not
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna