Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale usando un nome falso.

Yildiz non si sente bene e tutti i sintomi fanno pensare a una gravidanza. Sono tutti contenti ma lei confessa a Cagatay di non essere pronta. Scopre poi di non essere incinta ma realizza di volere un bambino da lui.

Nel frattempo, Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e lo fa ascoltare proprio a quest’ultima che decide di eliminarlo.

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