La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 9 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo il divorzio tra Hasan Ali e Sahika, Yildiz pensa che Sahika abbia cercato di avvelenare Hasan Ali, anche se l’uomo e Sedai negano tutto.
Nel frattempo, Hasan Ali e Feride passano del tempo insieme per ricordare la figlia Ahu, mentre Sahika, rimasta senza casa, si rifugia da Caner e Ender.