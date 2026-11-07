Dopo il divorzio tra Hasan Ali e Sahika, Yildiz pensa che Sahika abbia cercato di avvelenare Hasan Ali, anche se l’uomo e Sedai negano tutto.

Nel frattempo, Hasan Ali e Feride passano del tempo insieme per ricordare la figlia Ahu, mentre Sahika, rimasta senza casa, si rifugia da Caner e Ender.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE