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SERIE TV07 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 9 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 9 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 novembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Dopo il divorzio tra Hasan Ali e Sahika, Yildiz pensa che Sahika abbia cercato di avvelenare Hasan Ali, anche se l’uomo e Sedai negano tutto.

Nel frattempo, Hasan Ali e Feride passano del tempo insieme per ricordare la figlia Ahu, mentre Sahika, rimasta senza casa, si rifugia da Caner e Ender.

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