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SERIE TV10 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 11 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 11 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 novembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali è distrutto dopo che Cagatay decide di chiudere i rapporti con lui una volta aver scoperto tutti i sabotaggi.

Ender gli consiglia di fingere un infarto per impietosire il figlio che, in preda ai sensi di colpa, si precipita in ospedale e perdona il padre. Yildiz, però, capisce subito che si tratta di una messinscena.

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