La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 11 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali è distrutto dopo che Cagatay decide di chiudere i rapporti con lui una volta aver scoperto tutti i sabotaggi.
Ender gli consiglia di fingere un infarto per impietosire il figlio che, in preda ai sensi di colpa, si precipita in ospedale e perdona il padre. Yildiz, però, capisce subito che si tratta di una messinscena.