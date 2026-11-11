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Forbidden Fruit
SERIE TV11 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'11 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'11 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'11 novembre

Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Şevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali è disperato quando Cagatay scopre i suoi sabotaggi e decide di chiudere ogni rapporto con lui. Ender gli propone una soluzione estrema: simulare un infarto

Cagatay, tormentato dai sensi di colpa, corre in ospedale e finisce per perdonare il padre mentre Yildiz capisce che si tratta di una messainscena.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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