La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali è disperato quando Cagatay scopre i suoi sabotaggi e decide di chiudere ogni rapporto con lui. Ender gli propone una soluzione estrema: simulare un infarto.
Cagatay, tormentato dai sensi di colpa, corre in ospedale e finisce per perdonare il padre mentre Yildiz capisce che si tratta di una messainscena.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.