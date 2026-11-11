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SERIE TV11 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 12 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 12 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 novembre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cansu riesce a ottenere un appuntamento con Omer per cercare di avvicinarsi a Cagatay.

Nel frattempo, Sahika prepara una cena per Emir e Caner, durante la quale annuncia di voler festeggiare il divorzio.

Feride insiste per organizzare un colloquio con una tata inglese e la sua possibile assunzione crea nuove tensioni in famiglia.

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