La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 12 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cansu riesce a ottenere un appuntamento con Omer per cercare di avvicinarsi a Cagatay.
Nel frattempo, Sahika prepara una cena per Emir e Caner, durante la quale annuncia di voler festeggiare il divorzio.
Feride insiste per organizzare un colloquio con una tata inglese e la sua possibile assunzione crea nuove tensioni in famiglia.