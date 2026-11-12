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Forbidden Fruit
SERIE TV12 novembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 12 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 12 novembre

Eda Ece (Yildiz) in Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in Forbidden Fruit 4

Cansu contatta Omer e riesce a strappargli un appuntamento galante con l'obiettivo di manipolarlo per riavvicinarsi a Cagatay.

Sahika, ospite da Ender, prepara una cena per Emir e Caner dove annuncia di voler festeggiare il divorzio. Su pressione di Feride, viene fatto un colloquio a Diana, una qualificata tata inglese per il piccolo Halit Can.

La novità crea forti tensioni in casa, soprattutto in Asuman, che si sente sminuita e teme che la donna sia pericolosa.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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