La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Cansu contatta Omer e riesce a strappargli un appuntamento galante con l'obiettivo di manipolarlo per riavvicinarsi a Cagatay.
Sahika, ospite da Ender, prepara una cena per Emir e Caner dove annuncia di voler festeggiare il divorzio. Su pressione di Feride, viene fatto un colloquio a Diana, una qualificata tata inglese per il piccolo Halit Can.
La novità crea forti tensioni in casa, soprattutto in Asuman, che si sente sminuita e teme che la donna sia pericolosa.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.