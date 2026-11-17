La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 17 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali pensa a un nuovo piano per cercare di sistemare i danni causati negli affari del figlio e nel frattempo, Ender continua a fingere di frequentarlo.
Feride, invece, racconta alla famiglia la vicenda della collana, mettendo in difficoltà Yildiz e Asuman, che scoprono dal gioielliere Ziya, di dover ripagare l'intero valore per riaverla.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.