La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 16 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo lo smarrimento della preziosissima collana appartenuta alla madre di Feride, Yildiz e Asuman vivono momenti di grande tensione.
Mentre cercano disperatamente di recuperarla e di nascondere l'accaduto, la collana viene ritrovata e portata al gioielliere che l'aveva fabbricata.
Il gioielliere chiama Feride per avvertirla e lei decide di non rivelarlo subito per impartire alla nuora una dura lezione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.