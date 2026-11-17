La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 18 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay affronta Hasan Ali e Sedai, dopo aver scoperto del finto incontro d'affari organizzato da loro.
Yildiz e Asuman sono alla disperata ricerca di denaro per cercare di recuperare una collana preziosa mentre Zehra, di nuovo vicina a Emir e Caner, aiuta le amiche con riluttanza.