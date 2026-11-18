La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 19 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il piano di Ender e Hasan Ali per far sì che Sahika non ottenga un cospicuo assegno divorzile sembra essere solo la prima tappa di una nuova alleanza.
Quando Kaya fa ritorno a Istanbul, Ender è sconvolta.