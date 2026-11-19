La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 19 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender rifiuta un invito "di lavoro" a casa di Hasan Ali per concentrarsi su Kaya: i due ex coniugi si incontrano per un intenso chiarimento, tra vecchi rancori e la speranza di tornare insieme.
Sentendosi con le spalle al muro, Yildiz escogita un piano disperato insieme all'amico Emir: i due si recano in una clinica e, fingendosi una coppia sterile, convincono una donna incinta a fare tre test di gravidanza al posto di Yildiz.
Forte dei test positivi falsi, Yildiz riesce a fermare Çagatay annunciandogli di essere incinta, ottenendo così il suo totale perdono.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.