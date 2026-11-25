La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 25 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mentre Sahika e Omer studiano un piano per smascherare Cansu, Hasan Ali affonta prima Ender, accusandola di aver complottato con Yildiz, e poi il figlio Cagatay.
Esasperato dalle bugie della moglie e dalle continue intromissioni del padre, Cagatay decide di andarsene di casa e trasferirsi in hotel.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.