La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 26 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sentendosi alle strette, Yildiz escogita un piano con l’aiuto di Emir. I due si recano in una clinica e convincono una donna incinta a sottoporsi a tre test di gravidanza al posto di Yildiz.
La donna annuncia poi a Cagatay di essere incinta, ottenendo così il suo perdono.