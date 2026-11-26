La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 27 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Emir, per evitare un matrimonio combinato con un’ex vicina d’infanzia, convince Zehra a fingere di essere la sua fidanzata.
Hasan Ali è entusiasta della gravidanza di Yildiz e organizza una festa tradizionale.