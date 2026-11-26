Nella quarta puntata della terza stagione di Viola come il mare, in onda mercoledì 25 novembre in prima serata su Canale 5, Max e Viola indagano sull'omicidio di un giudice, trovato misteriosamente senza vita sulla terrazza del palazzo in cui lavorava.



Tamara decide di tornare al suo vecchio lavoro con l'intenzione di avvicinarsi a Raffaele, sfruttando l'aiuto di Viola.

Max riesce a trovare nuove prove che possano scagionare Alice e questo permette alla ragazza di essere scarcerata in via temporanea, in attesa del processo.



L'ispettore passa sempre più tempo con Viola, anche lontano dal lavoro, e l'attrazione diventa evidente. Una sera, durante l'ennesimo blackout a casa di Max, i due arrivano così a baciarsi subito prima dell'arrivo a sorpresa di Ginevra.



La donna darà poi una festa in cui annuncerà l'imminente partenza per la Costa Azzurra insieme a Max, per dare il via a un nuovo capitolo delle loro vite. La notizia lascia il segno nell'animo di Viola, che arriverà a scontrarsi con l'ispettore.



Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della quarta puntata della serie che vede protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao.



La quinta puntata è già disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

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