La quinta puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 2 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale 5.
Una tubatura rotta costringe Viola a cercare una sistemazione temporanea. Ginevra le offre ospitalità nel suo appartamento, dove la giornalista dovrà fare i conti con l’imbarazzo di convivere con Max.
Nel frattempo, una nota influencer si scopre essere testimone chiave in un nuovo caso di omicidio.
In redazione, Tamara è sempre più innamorata di Raffaele e, durante una festa, tra i due scatta un bacio.
Intanto, il ritrovamento del corpo di un assistente informatico della Procura avvia un’indagine che sembra coinvolgere il PM Paternò, padre di Max.
Fin dove sarà disposto a spingersi per scoprire la verità?