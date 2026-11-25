La prossima puntata della nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) con Elcin Sangu (Dafne) e Baris Arduc (Omer) verrà pubblicata venerdì 27 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.



Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Love For Rent già pubblicate, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Love For Rent, le anticipazioni della quinta puntata del 27 novembre