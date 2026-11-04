Nato in Argentina il 18 gennaio 1980, Rodrigo Guirao è cresciuto insieme alla madre e ai due fratelli dopo la perdita del padre. Le prime esperienze lavorative sono nel mondo della pubblicità e, con i primi guadagni, ha potuto studiare recitazione. Nella sua vita, ha svolto diversi lavori, tra cui l’elettricista e il cameriere, per poi formarsi al Centro Cultural San Martín di Buenos Aires.



Il suo debutto nel mondo della televisione risale al 2002, con la serie argentina Rebelde Way. Da allora ha preso parte a numerose produzioni, anche in Italia tra il 2011 e il 2012.

Viola come il mare 3 rappresenta per lui un’importante occasione: "È un desiderio per me molto grande, un sogno che pensavo forse non avrei più realizzato, dopo tanto tempo a lavorare in Spagna, Messico, Stati Uniti. Ma questo sogno è tornato", ha dichiarato a Mattino Cinque.

Sul fronte sentimentale, l’attore vive una relazione con l’attrice spagnola Arianna Aragón: "Sono felice, va tutto bene", ha raccontato a Verissimo.

Viola come il mare 3 andrà in onda in prima serata su Canale 5 e, finita la puntata, l’episodio successivo diventa subito disponibile in anteprima streaming su Mediaset Infinity.

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