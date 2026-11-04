Viola come il mare 3, Rodrigo Guirao: "Un sogno che pensavo forse non avrei più realizzato"

"Lui è felice, gli piace uscire, godersi la vita , ma adesso deve affrontare questo nuovo lavoro e la nuova sfida". Nella serie, Massimo Paternò arriva alla polizia di Palermo e diventa anche il nuovo vicino di casa di Viola Vitale, proprio mentre la giornalista sembra vicina a coronare il suo sogno d'amore con Francesco Demir. Tra i due nasce un rapporto fatto di scontri e di collaborazione nelle indagini, che si trasforma presto in un' amicizia speciale . Gli episodi, dodici in tutto distribuiti in sei serate, arrivano in anteprima gratuita su Mediaset Infinity prima del passaggio settimanale su Canale 5.

Sull'ingresso in un cast già affiatato, l'attore dichiara: "Mi sono trovato benissimo grazie a Francesca, che mi ha fatto sentire molto bene, molto a mio agio. Sentivo che si fidava della mia proposta. Anche gli altri attori e i registi mi hanno fatto sentire come a casa". E aggiunge: "Non è facile entrare in una fiction nuova per me, loro sono alla terza stagione, ma io mi sono sentito molto a mio agio".

Per l'attore si tratta di un ritorno, dopo l'esperienza italiana tra il 2011 e il 2012. "È un desiderio per me molto grande, un sogno che pensavo forse non avrei più realizzato, dopo tanto tempo a lavorare in Spagna, Messico, Stati Uniti. Ma questo sogno è tornato", confida. "L'Italia per me è stata una parte amatissima della mia vita. Il mio primo grande ruolo è stato qui in Italia e mi ha dato una fiducia molto importante nella mia carriera. Quindi tornare di nuovo a questa parte della mia vita, in Italia, mi rende molto felice".