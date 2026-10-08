Caso Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: "La Procura non ha trovato un cavolo di niente"

"Siamo sicuri che mio figlio non c'entra assolutamente niente. A Garlasco c'erano solo Andrea e Stasi quel giorno? Potevano esserci anche altre persone". Intercettata dalle telecamere di Mattino Cinque, Daniela Ferrari continua a credere all'estraneità del figlio Andrea Sempio nel delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi.
"L'unica cosa che ho sempre detto è che Andrea non c'entra assolutamente niente, è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi e spero che venga dimostrato al più presto perché dopo 18 mesi questa cosa è veramente pesante", commenta la mamma di Andrea Sempio, sostenendo l'assenza di prove da parte della Procura. "Contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente. Sono tutte cose che stanno mettendo insieme e adesso non mi hanno ancora dimostrato niente. Quando mi dimostreranno che mio figlio era su quel posto lì ad ammazzare Chiara, allora ci crederò".
Daniela Ferrari torna anche sullo scontrino conservato: "All'inizio mi ero pentita (di averlo tenuto), adesso no perché sono sicura che, anche non avendo nessun valore, può dimostrare che Andrea è andato veramente a Vigevano.
E ai microfoni di Mattino Cinque aggiunge ancora: "In casa stiamo cercando di parlare il meno possibile perché qualsiasi cosa diciamo viene ascoltata. C'è da aver paura anche a fare il biglietto della spesa perché se scrivi mezza frase poi viene fuori sui giornali".