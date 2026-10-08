Caso Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: "La Procura non ha trovato un cavolo di niente"

"Siamo sicuri che mio figlio non c'entra assolutamente niente. A Garlasco c'erano solo Andrea e Stasi quel giorno? Potevano esserci anche altre persone". Intercettata dalle telecamere di Mattino Cinque, Daniela Ferrari continua a credere all'estraneità del figlio Andrea Sempio nel delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi.



"L'unica cosa che ho sempre detto è che Andrea non c'entra assolutamente niente, è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi e spero che venga dimostrato al più presto perché dopo 18 mesi questa cosa è veramente pesante", commenta la mamma di Andrea Sempio, sostenendo l'assenza di prove da parte della Procura. "Contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente. Sono tutte cose che stanno mettendo insieme e adesso non mi hanno ancora dimostrato niente. Quando mi dimostreranno che mio figlio era su quel posto lì ad ammazzare Chiara, allora ci crederò".