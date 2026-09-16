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Mattino Cinque
ULTIM'ORA16 settembre 2026

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli sull'incontro saltato: "Tutti i giornalisti si erano allontanati"

Giuseppe Masciulli racconta il fallimento del rientro a Palmoli, mentre l'avvocato dell'assistente sociale Luca Bauccio replica: "Nessuno dice del danno evitato"
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Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ricostruisce a Mattino Cinque la giornata dell'incontro saltato tra la famiglia nel bosco e i tre figli minori. Il primo cittadino racconta: "Stavo provvedendo insieme ai dipendenti comunali a transennare tutta l'area di accesso alla nuova abitazione della famiglia". Masciulli spiega: "Nel giro di cinque minuti tutti i giornalisti si erano allontanati ad oltre 500 metri senza alcun contatto visivo con la casa di Nathan e Catherine".

Nonostante questo, le assistenti sociali avrebbero giudicato insufficienti le misure adottate e avrebbero annullato l'incontro, dirottando la visita in una struttura protetta dell'ASL di un comune vicino a Palmoli. Il sindaco commenta: "Ai minori era stato detto che per la prima volta sarebbero entrati nella nuova casa, che avrebbero rincontrato alcuni animali con cui loro avevano vissuto fino all'anno prima, li portano a Palmoli e non gli fanno vedere la casa e non gli fanno vedere gli animali". Masciulli quindi si chiede: "Qual è stato il contraccolpo anche psicologico sul benessere dei bambini? Che tipo di valutazione hanno fatto questi assistenti sociali?".

Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli
Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli

Luca Bauccio, l'avvocato dell'assistente sociale, difende l'operato della sua assistita: "Tutti parlano del danno che è stato fatto privando ieri i bambini dell'ingresso in quel luogo e nessuno dice del danno che è stato evitato grazie agli assistenti sociali". Il legale sostiene che l'esposizione dei minori alla folla di giornalisti radunata davanti alla casa avrebbe rappresentato un rischio maggiore rispetto all'annullamento dell'incontro.

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