Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non è l'assassino"

A Mattino Cinque, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, torna a difendere la presunzione d'innocenza del figlio, dopo la chiusura delle indagini che hanno visto il figlio come l'unico indagato della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.
"Non potranno dimostrarlo perché mio figlio non è l'assassino", dichiara Ferrari. "E se mio figlio, ipotesi, dovesse essere arrestato per una cosa che non ha fatto, io le dico sinceramente, da mamma, sicuramente è una cosa che non riesce a superare, ma so che mio figlio verrà arrestato da innocente, se mai dovesse succedere. Mio figlio non ha fatto assolutamente niente".
La donna nega la possibilità che Andrea Sempio possa avere avuto dei segreti: "Assolutamente no, specialmente quando aveva 19 anni. Può avere tutti i segreti che vuole, ma di sicuro non va in giro ad ammazzare la gente. Assolutamente no".
"L'unica cosa che ci interessa è che mio figlio esca da questa storia", afferma Ferrari, "perché comunque ne uscirà, mio figlio un'immagine sporca addosso se la terrà sempre perché comunque gli imbecilli che continueranno a credere che è colpevole ci saranno sempre".
A Mattino Cinque aveva parlato anche Giuseppe Sempio, papà di Andre Sempio: "Noi non parliamo. Andrea è innocente e basta. Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi", aveva dichiarato.
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