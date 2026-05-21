Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non è l'assassino"

La donna nega la possibilità che Andrea Sempio possa avere avuto dei segreti: "Assolutamente no, specialmente quando aveva 19 anni. Può avere tutti i segreti che vuole , ma di sicuro non va in giro ad ammazzare la gente. Assolutamente no".

"Non potranno dimostrarlo perché mio figlio non è l'assassino", dichiara Ferrari. "E se mio figlio, ipotesi, dovesse essere arrestato per una cosa che non ha fatto, io le dico sinceramente, da mamma, sicuramente è una cosa che non riesce a superare, ma so che mio figlio verrà arrestato da innocente , se mai dovesse succedere. Mio figlio non ha fatto assolutamente niente".

"L'unica cosa che ci interessa è che mio figlio esca da questa storia", afferma Ferrari, "perché comunque ne uscirà, mio figlio un'immagine sporca addosso se la terrà sempre perché comunque gli imbecilli che continueranno a credere che è colpevole ci saranno sempre".

A Mattino Cinque aveva parlato anche Giuseppe Sempio, papà di Andre Sempio: "Noi non parliamo. Andrea è innocente e basta. Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi", aveva dichiarato.

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