La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 22 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale.
Halit non riesce a pagare il conto e viene umiliato pubblicamente. Intanto, la cena a casa di Kaya degenera in un'acceso scontro tra Ender e Sahika.
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