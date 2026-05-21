Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV21 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 22 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 22 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 22 maggio

Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale.

Halit non riesce a pagare il conto e viene umiliato pubblicamente. Intanto, la cena a casa di Kaya degenera in un'acceso scontro tra Ender e Sahika.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video