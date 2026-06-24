La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sahika prepara una festa a sorpresa per tirare su il morale a Kaya e lo fa proprio il giorno del divorzio del fratello da Ender. Ender lo viene a sapere e giura vendetta nei confronti dell'ex cognata.

Inoltre, Ender è arrabbiatissima anche con Yildiz perché quest'ultima le ha mentito dicendole che era andata a fare shopping, quando invece aveva incontrato Kaya.



Dato il divorzio dei suoi genitori, Yigit dice a Lila di voler rimandare il matrimonio; la ragazza cade nello sconforto.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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