Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV24 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 24 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 24 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 24 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

Sahika prepara una festa a sorpresa per tirare su il morale a Kaya e lo fa proprio il giorno del divorzio del fratello da Ender. Ender lo viene a sapere e giura vendetta nei confronti dell'ex cognata.

Inoltre, Ender è arrabbiatissima anche con Yildiz perché quest'ultima le ha mentito dicendole che era andata a fare shopping, quando invece aveva incontrato Kaya.

Dato il divorzio dei suoi genitori, Yigit dice a Lila di voler rimandare il matrimonio; la ragazza cade nello sconforto.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche