La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 24 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika prepara una festa a sorpresa per tirare su il morale a Kaya e lo fa proprio il giorno del divorzio del fratello da Ender. Ender lo viene a sapere e giura vendetta nei confronti dell'ex cognata.
Inoltre, Ender è arrabbiatissima anche con Yildiz perché quest'ultima le ha mentito dicendole che era andata a fare shopping, quando invece aveva incontrato Kaya.
Dato il divorzio dei suoi genitori, Yigit dice a Lila di voler rimandare il matrimonio; la ragazza cade nello sconforto.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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