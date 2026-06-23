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Forbidden Fruit

SERIE TV23 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 24 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 24 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika organizza una festa a sorpresa per risollevare il morale a Kaya. Ender è delusa da Yildiz, che le aveva detto di essere andata a fare shopping mentre, in realtà, aveva incontrato Kaya di nascosto.

Dispiaciuto per la separazione dei suoi genitori, Yigit decide di rinviare il suo matrimonio con Lila.

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