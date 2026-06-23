La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 24 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika organizza una festa a sorpresa per risollevare il morale a Kaya. Ender è delusa da Yildiz, che le aveva detto di essere andata a fare shopping mentre, in realtà, aveva incontrato Kaya di nascosto.
Dispiaciuto per la separazione dei suoi genitori, Yigit decide di rinviare il suo matrimonio con Lila.
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