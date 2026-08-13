La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e Cagatay sono sempre più vicini: lui lega molto con il piccolo Halit Can e sembra essere interessato alla madre.
Ender considera Hasan Ali un uomo ridicolo dopo aver scoperto che l'orologio che le aveva regalato era falso.
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