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Forbidden Fruit

SERIE TV13 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 14 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 14 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 agosto

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Cagatay sono sempre più vicini: lui lega molto con il piccolo Halit Can e sembra essere interessato alla madre.

Ender considera Hasan Ali un uomo ridicolo dopo aver scoperto che l'orologio che le aveva regalato era falso.

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