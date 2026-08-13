Yildiz e Cagatay sono sempre più vicini: lui lega molto con il piccolo Halit Can e sembra essere interessato alla madre.



Ender considera Hasan Ali un uomo ridicolo dopo aver scoperto che l'orologio che le aveva regalato era falso.

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