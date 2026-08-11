La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 11 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz e Asuman vogliono ringraziare Hasan Ali e organizzano un incontro con Cagatay, ma il tentativo di riconciliazione fallisce. Il giorno dopo, Cagatay ringrazia comunque Yildiz e la invita a cena. Nel mentre, la donna scatta una foto a lui con Halit Can.



Asuman continua ad avvicinarsi a Hasan Ali e gli porta dei cioccolatini, consigliandolo su un regalo.



Intanto, Sahika e Mert entrano in conflitto: la fiducia tra loro si rompe e cercano entrambi di screditarsi agli occhi di Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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