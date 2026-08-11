Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV11 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'11 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'11 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 11 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'11 agosto

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Asuman vogliono ringraziare Hasan Ali e organizzano un incontro con Cagatay, ma il tentativo di riconciliazione fallisce. Il giorno dopo, Cagatay ringrazia comunque Yildiz e la invita a cena. Nel mentre, la donna scatta una foto a lui con Halit Can.

Asuman continua ad avvicinarsi a Hasan Ali e gli porta dei cioccolatini, consigliandolo su un regalo.

Intanto, Sahika e Mert entrano in conflitto: la fiducia tra loro si rompe e cercano entrambi di screditarsi agli occhi di Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche