La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar. Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico, scatenando la rabbia di Suat.
Infine, Feride e Guler controllano il cellulare di Cagatay e trovano la foto con Yildiz e Halit Can che fa nascere nuovi sospetti.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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