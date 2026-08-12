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Forbidden Fruit

SERIE TV12 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 12 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 12 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 12 agosto

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar. Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico, scatenando la rabbia di Suat.

Infine, Feride e Guler controllano il cellulare di Cagatay e trovano la foto con Yildiz e Halit Can che fa nascere nuovi sospetti.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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