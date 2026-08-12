La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali convoca Sahika e Mert. Il presidente intuisce immediatamente che tra i due c'è in atto una guerra personale e li obbliga a trovare un accordo.
Sahika e Mert non sanno ancora che Hasan Ali sta progettando in segreto di usarli contro Ender.
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