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Forbidden Fruit

SERIE TV12 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 13 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 13 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali convoca Sahika e Mert. Il presidente intuisce immediatamente che tra i due c'è in atto una guerra personale e li obbliga a trovare un accordo.

Sahika e Mert non sanno ancora che Hasan Ali sta progettando in segreto di usarli contro Ender.

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