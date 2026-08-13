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Forbidden Fruit

SERIE TV13 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 13 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 13 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 13 agosto

Can Nergis (Mert Kara) in una scena di Forbidden Fruit
Can Nergis (Mert Kara) in una scena di Forbidden Fruit

Sahika e Mert vengono convocati da Hasan Ali dopo essersi accusati a vicenda in azienda. Il presidente capisce che tra loro c'è una guerra personale e li obbliga a trovare un accordo, mentre in segreto progetta di usarli contro Ender.

Dopo la riunione, i due continuano a litigare: Mert sostiene che Sahika sia ossessionata da lui, mentre lei lo accusa di essere un traditore manipolatore. Nel frattempo, Hasan Ali cerca di conquistare Ender con un orologio costoso, ma lei scopre che è falso.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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