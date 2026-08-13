La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 13 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika e Mert vengono convocati da Hasan Ali dopo essersi accusati a vicenda in azienda. Il presidente capisce che tra loro c'è una guerra personale e li obbliga a trovare un accordo, mentre in segreto progetta di usarli contro Ender.
Dopo la riunione, i due continuano a litigare: Mert sostiene che Sahika sia ossessionata da lui, mentre lei lo accusa di essere un traditore manipolatore. Nel frattempo, Hasan Ali cerca di conquistare Ender con un orologio costoso, ma lei scopre che è falso.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google