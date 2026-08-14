La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali, sentendosi umiliato dopo che Ender ha scoperto che l'orologio che lui le aveva regalato era falso, scarica la colpa sul suo assistente Sedai. Ma ormai Ender lo considera solo un uomo volgare e ridicolo.
Yildiz e Çagatay si avvicinano sempre di più: lui lega molto con il piccolo Halit Can e sembra interessato a lei, ma quando confessa di non credere nelle relazioni serie, Yildiz capisce che vogliono cose diverse.
Intanto Cenk, amico di Çagatay, incontra Yildiz e se ne innamora subito, creando un possibile triangolo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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