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Forbidden Fruit

SERIE TV14 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 14 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 14 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 14 agosto

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali, sentendosi umiliato dopo che Ender ha scoperto che l'orologio che lui le aveva regalato era falso, scarica la colpa sul suo assistente Sedai. Ma ormai Ender lo considera solo un uomo volgare e ridicolo.

Yildiz e Çagatay si avvicinano sempre di più: lui lega molto con il piccolo Halit Can e sembra interessato a lei, ma quando confessa di non credere nelle relazioni serie, Yildiz capisce che vogliono cose diverse.

Intanto Cenk, amico di Çagatay, incontra Yildiz e se ne innamora subito, creando un possibile triangolo.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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