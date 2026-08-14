La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika mette in giro false voci su Mert per screditarlo agli occhi di Hasan Ali.
Yildiz tenta di distrarsi in palestra, dove fa amicizia con Burcu. Nel mentre, Asuman e Zehra si stanno preparando in gran segreto per l'apertura del loro "Avocado Bar".
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