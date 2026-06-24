Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV24 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 25 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 25 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 25 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 25 giugno

Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit
Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit

Lila parla con Yildiz e prende la decisione di fare una sorpresa a Yigit comprando due biglietti per Parigi e proponendogli di sposarsi lì, in modo da essere soli e non fare torti a nessuno dei genitori.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche