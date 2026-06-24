Dogac Yildiz (Yigit) e Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit

Lila parla con Yildiz e prende la decisione di fare una sorpresa a Yigit comprando due biglietti per Parigi e proponendogli di sposarsi lì, in modo da essere soli e non fare torti a nessuno dei genitori.