Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e accusa i suoi genitori di aver rovinato la sua relazione con il loro divorzio improvviso. Inoltre, Sahika manipola un audio per alimentare ulteriormente la tensione tra Yildiz e Ender.
Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Yigit decide di partire per l'America per raggiungere Lila e affrontare la situazione, e lo comunica ai genitori.
Zehra decide di affidare i suoi soldi a Mert per investirli. Sahika procede con i preparativi per la cena di Kaya e Caner chiede a Mert di indagare su luogo e partecipanti.
Caner scopre che Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya e avvisa Ender. Yildiz trovandosi in difficoltà economica è costretta a vendere dell'argenteria di Halit.
Yildiz e Halit si uniscono a Sahika, Kaya e Nihal a cena, ma l’arrivo di Ender e Caner scatena una tensione. Ender perde il controllo, macchia il vestito di Yildiz e giura vendetta contro tutti.
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