Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV22 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 29 giugno al 3 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e accusa i suoi genitori di aver rovinato la sua relazione con il loro divorzio improvviso. Inoltre, Sahika manipola un audio per alimentare ulteriormente la tensione tra Yildiz e Ender.

Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Yigit decide di partire per l'America per raggiungere Lila e affrontare la situazione, e lo comunica ai genitori.

Zehra decide di affidare i suoi soldi a Mert per investirli. Sahika procede con i preparativi per la cena di Kaya e Caner chiede a Mert di indagare su luogo e partecipanti.

Caner scopre che Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya e avvisa Ender. Yildiz trovandosi in difficoltà economica è costretta a vendere dell'argenteria di Halit.

Yildiz e Halit si uniscono a Sahika, Kaya e Nihal a cena, ma l’arrivo di Ender e Caner scatena una tensione. Ender perde il controllo, macchia il vestito di Yildiz e giura vendetta contro tutti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche