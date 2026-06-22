Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e accusa i suoi genitori di aver rovinato la sua relazione con il loro divorzio improvviso. Inoltre, Sahika manipola un audio per alimentare ulteriormente la tensione tra Yildiz e Ender.

Ender sospetta che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim. Yigit decide di partire per l'America per raggiungere Lila e affrontare la situazione, e lo comunica ai genitori.

Zehra decide di affidare i suoi soldi a Mert per investirli. Sahika procede con i preparativi per la cena di Kaya e Caner chiede a Mert di indagare su luogo e partecipanti.

Caner scopre che Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya e avvisa Ender. Yildiz trovandosi in difficoltà economica è costretta a vendere dell'argenteria di Halit.

Yildiz e Halit si uniscono a Sahika, Kaya e Nihal a cena, ma l’arrivo di Ender e Caner scatena una tensione. Ender perde il controllo, macchia il vestito di Yildiz e giura vendetta contro tutti.