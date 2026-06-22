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Forbidden Fruit

SERIE TV22 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 23 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 23 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 giugno

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Per cercare di risollevare il morale di Kaya, Sahika organizza una cena; la ragazza, però, con questo pretesto sta meditando altro.

Nel mentre, Zehra inaugura un asilo nido aiutata e supportata da Asuman e Aysel. Tuttavia la pace viene interrotta da un momento di panico: perdono di vista un bambino.

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