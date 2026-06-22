La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 23 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Per cercare di risollevare il morale di Kaya, Sahika organizza una cena; la ragazza, però, con questo pretesto sta meditando altro.
Nel mentre, Zehra inaugura un asilo nido aiutata e supportata da Asuman e Aysel. Tuttavia la pace viene interrotta da un momento di panico: perdono di vista un bambino.
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