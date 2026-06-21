La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 22 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender vuole parlare con Kaya, si reca quindi nel suo hotel, ma in stanza trova una donna. In realtà la donna è stata pagata da Sahika.
Pochi giorni dopo, i due si incontrano in tribunale per il divorzio, e in seguito a questo Ender racconta a Yildiz di essere stata tradita. Yildiz vuole aiutare la coppia decide, quindi, di parlare con Kaya.
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