Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV21 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 21 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 21 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 21 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 21 giugno

Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4

Con la complicità di Fatma e del signor Haluk, Sahika mette in atto un piano per far assumere a Ender alcune gocce di sonnifero e fare in modo di convincere Kaya del presunto tradimento della moglie.

Il giorno seguente, ignara di tutto, Ender tenta disperatamente di mettersi in contatto con lui, ma Kaya ha ormai bloccato ogni sua chiamata. Decisa a chiarire l'equivoco, la donna si precipita all'hotel dove il marito soggiorna, senza immaginare che Sahika abbia preparato un'altra trappola anche per lei.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche