La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 21 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Con la complicità di Fatma e del signor Haluk, Sahika mette in atto un piano per far assumere a Ender alcune gocce di sonnifero e fare in modo di convincere Kaya del presunto tradimento della moglie.
Il giorno seguente, ignara di tutto, Ender tenta disperatamente di mettersi in contatto con lui, ma Kaya ha ormai bloccato ogni sua chiamata. Decisa a chiarire l'equivoco, la donna si precipita all'hotel dove il marito soggiorna, senza immaginare che Sahika abbia preparato un'altra trappola anche per lei.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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