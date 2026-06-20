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Forbidden Fruit

SERIE TV20 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 20 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 20 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 20 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 20 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz vuole dimostrare a Zehra che Gabriel e Nilperi, i suoi presunti nuovi amici, sono interessati soltanto al suo denaro.

Nel frattempo, dopo la cena organizzata da Yildiz, Kaya concede una seconda possibilità a Ender. Quando Sahika scopre il loro riavvicinamento, decide di intervenire immediatamente e mette a punto un piano per separare definitivamente la coppia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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