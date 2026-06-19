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Forbidden Fruit

SERIE TV19 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 20 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 20 giugno dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 giugno

Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz vuole far capire a Zehra che Gabriel e Nilperi, i suoi nuovi amici, la frequentano solo per approfittare della sua ricchezza.

Nel frattempo, Kaya è intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender.

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