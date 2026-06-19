La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 20 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz vuole far capire a Zehra che Gabriel e Nilperi, i suoi nuovi amici, la frequentano solo per approfittare della sua ricchezza.
Nel frattempo, Kaya è intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender.
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