La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 18 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz vuole ristabilire l'equilibrio tra Ender e Kaya e lo fa organizzando una cena.
Nel frattempo, Sahika si muove su un terreno opposto e con intenti ben diversi: decide infatti di sorprendere Yigit cedendogli delle quote.
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