La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 18 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Il clima diventa sempre più teso e incerto, perciò Yildiz tenta di ristabilire un'atmosfera serena organizzando una cena per far riconciliare Ender e Kaya.
La sua iniziativa è spinta dal desiderio di attenuare il conflitto. Nel frattempo, Sahika ha intenti ben diversi: decide infatti di sorprendere Yigit cedendogli delle quote, un gesto che non è privo di conseguenze. Con questa mossa, infatti, riesce ad influenzare gli equilibri tra i protagonisti.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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