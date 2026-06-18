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Forbidden Fruit

SERIE TV18 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 18 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 18 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 18 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 18 giugno

Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4

Il clima diventa sempre più teso e incerto, perciò Yildiz tenta di ristabilire un'atmosfera serena organizzando una cena per far riconciliare Ender e Kaya.

La sua iniziativa è spinta dal desiderio di attenuare il conflitto. Nel frattempo, Sahika ha intenti ben diversi: decide infatti di sorprendere Yigit cedendogli delle quote, un gesto che non è privo di conseguenze. Con questa mossa, infatti, riesce ad influenzare gli equilibri tra i protagonisti.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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