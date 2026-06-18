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Forbidden Fruit

SERIE TV18 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 19 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 19 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 giugno

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene e si oppone con decisione, creando, così, un momento di tensione.

Nel mentre, il rapporto tra Mert e Kerim attraversa un momento delicato: i segreti che li legano iniziano a creare incomprensioni, mettendo a rischio la loro amicizia.

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