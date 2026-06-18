La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 19 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene e si oppone con decisione, creando, così, un momento di tensione.
Nel mentre, il rapporto tra Mert e Kerim attraversa un momento delicato: i segreti che li legano iniziano a creare incomprensioni, mettendo a rischio la loro amicizia.
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