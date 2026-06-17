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Forbidden Fruit

SERIE TV17 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 17 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 17 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 17 giugno

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim tenta un riavvicinamento con Yildiz. Proprio in questa occasione i due vengono fotografati insieme. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.

Infine, Yildiz cerca di far riappacificare Ender e Kaya, ma Sahika spinge per il divorzio.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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