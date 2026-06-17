La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kerim tenta un riavvicinamento con Yildiz. Proprio in questa occasione i due vengono fotografati insieme. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.
Infine, Yildiz cerca di far riappacificare Ender e Kaya, ma Sahika spinge per il divorzio.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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