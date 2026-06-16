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Forbidden Fruit

SERIE TV16 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 17 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 17 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 17 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika organizza una festa a sorpresa per rallegrare Kaya, e lo fa proprio il giorno del suo divorzio da Ender. Quest'ultima lo viene a sapere e decide di vendicarsi nei confronti dell'ex cognata.

Yigit, visto il divorzio dei suoi genitori, dice a Lila di voler rimandare il matrimonio.

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