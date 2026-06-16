La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 17 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika organizza una festa a sorpresa per rallegrare Kaya, e lo fa proprio il giorno del suo divorzio da Ender. Quest'ultima lo viene a sapere e decide di vendicarsi nei confronti dell'ex cognata.
Yigit, visto il divorzio dei suoi genitori, dice a Lila di voler rimandare il matrimonio.
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