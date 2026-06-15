La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 15 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kerim crea un piano per influenzare Halit, facendogli credere che una società rivale sia pronta ad assumerlo con una proposta molto allettante.
Di fronte al rischio di vederlo andare via, Halit decide quindi di trattenerlo offrendogli un nuovo contratto, più conveniente, che include anche il potere di firma.
La scelta sembra nascere dalla necessità di tutelare l'azienda, ma in realtà rientra perfettamente nella strategia studiata da Kerim e Mert per raggiungere i loro obiettivi.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google