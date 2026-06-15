Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV15 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 22 al 28 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 22 al 28 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Kaya si incontrano in tribunale per il divorzio, dopo di che Ender racconta a Yildiz di essere stata tradita. Yildiz, sconvolta, vorrebbe aiutarla e parla con Kaya.

Sahika organizza una cena tra amici per risollevare il morale di Kaya, ma sembra nascondere secondi fini. Parallelamente, Zehra inaugura un asilo nido con l'aiuto di Asuman e Aysel, ma si scatena un momento di panico quando perdono di vista un bambino.

Dopo il divorzio dei genitori, Yigit decide di rimandare il matrimonio e lo dice a Lila. Quest'ultima vuole fare una sorpresa all'amica e prende due biglietti per Parigi per festeggiare il matrimonio.

Kaya comunica a Yildiz che il tribunale ha deciso di infliggerle un'importante sanzione relativa alla causa con la sua azienda. Nel frattempo, la ragazza lo invita a cena per ringraziarlo dell'aiuto.

Yildiz confida ad Emir di voler smascherare Sahika sul divorzio di Kaya ed Ender. Kerim incontra Yildiz e la mette in guardia sugli investimenti gestiti da Mert e tra i due riaffiora una forte tensione emotiva.

Sahika scopre il piano e insinua dubbi in Halit su Yildiz. Kerim decide di chiudere i rapporti con Mert dopo un ultimo affare. Durante la cena, Yildiz e Sahika si provocano. Ender, sentendosi tradita, decide di dichiarare guerra a Yildiz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche