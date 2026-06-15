Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ender e Kaya si incontrano in tribunale per il divorzio, dopo di che Ender racconta a Yildiz di essere stata tradita. Yildiz, sconvolta, vorrebbe aiutarla e parla con Kaya.
Sahika organizza una cena tra amici per risollevare il morale di Kaya, ma sembra nascondere secondi fini. Parallelamente, Zehra inaugura un asilo nido con l'aiuto di Asuman e Aysel, ma si scatena un momento di panico quando perdono di vista un bambino.
Dopo il divorzio dei genitori, Yigit decide di rimandare il matrimonio e lo dice a Lila. Quest'ultima vuole fare una sorpresa all'amica e prende due biglietti per Parigi per festeggiare il matrimonio.
Kaya comunica a Yildiz che il tribunale ha deciso di infliggerle un'importante sanzione relativa alla causa con la sua azienda. Nel frattempo, la ragazza lo invita a cena per ringraziarlo dell'aiuto.
Yildiz confida ad Emir di voler smascherare Sahika sul divorzio di Kaya ed Ender. Kerim incontra Yildiz e la mette in guardia sugli investimenti gestiti da Mert e tra i due riaffiora una forte tensione emotiva.
Sahika scopre il piano e insinua dubbi in Halit su Yildiz. Kerim decide di chiudere i rapporti con Mert dopo un ultimo affare. Durante la cena, Yildiz e Sahika si provocano. Ender, sentendosi tradita, decide di dichiarare guerra a Yildiz.
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