Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV14 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 14 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 14 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 14 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 14 giugno

Baris Kilic (Kaya) in una scena Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena Forbidden Fruit 4

Kaya e Yigit scoprono che la cessione delle quote dell'azienda che Ender avrebbe dovuto trasferire a favore di Yigit non si è mai avvenuta.

Questa amara scoperta mette in luce un'incongruenza tra le promesse fatte da Ender e quello realmente accaduto. Di fronte a questo clima di sfiducia, Kaya prende una decisione netta: interpreta la mancata cessione come un segnale inequivocabile dell'inaffidabilità della moglie e, senza margine di ripensamento, sceglie di chiudere la relazione con Ender.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche