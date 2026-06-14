La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 14 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya e Yigit scoprono che la cessione delle quote dell'azienda che Ender avrebbe dovuto trasferire a favore di Yigit non si è mai avvenuta.
Questa amara scoperta mette in luce un'incongruenza tra le promesse fatte da Ender e quello realmente accaduto. Di fronte a questo clima di sfiducia, Kaya prende una decisione netta: interpreta la mancata cessione come un segnale inequivocabile dell'inaffidabilità della moglie e, senza margine di ripensamento, sceglie di chiudere la relazione con Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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