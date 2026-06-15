La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 16 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya e Yigit scoprono che Ender ha tenuto per sé le quote e reagiscono con rabbia, arrivando a un duro confronto.
Nel frattempo, Kerim viene invitato a cena da Halit e Yildiz. Halit annuncia nozze imminenti, ma Yildiz le rimanda. Ender discute con Sahika, che la accusa di essere responsabile di tutto.
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