Kaya e Yigit scoprono che Ender ha tenuto per sé le quote e reagiscono con rabbia, arrivando a un duro confronto.

Nel frattempo, Kerim viene invitato a cena da Halit e Yildiz. Halit annuncia nozze imminenti, ma Yildiz le rimanda. Ender discute con Sahika, che la accusa di essere responsabile di tutto.