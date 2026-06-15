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Forbidden Fruit

SERIE TV15 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 16 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 16 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Kaya e Yigit scoprono che Ender ha tenuto per sé le quote e reagiscono con rabbia, arrivando a un duro confronto.

Nel frattempo, Kerim viene invitato a cena da Halit e Yildiz. Halit annuncia nozze imminenti, ma Yildiz le rimanda. Ender discute con Sahika, che la accusa di essere responsabile di tutto.

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