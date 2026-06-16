La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 16 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra inaugura un asilo nido con l'aiuto di Asuman e Aysel, ma l'entusiasmo iniziale lascia presto spazio alla preoccupazione quando un bambino scompare improvvisamente.
Dopo momenti di grande tensione, il piccolo viene ritrovato sano e salvo. Nel frattempo, però, viene allertata la polizia e Yildiz e Halit rimproverano le tre donne per l'accaduto.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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