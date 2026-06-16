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Forbidden Fruit

SERIE TV16 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 16 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 16 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 16 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 16 giugno

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra inaugura un asilo nido con l'aiuto di Asuman e Aysel, ma l'entusiasmo iniziale lascia presto spazio alla preoccupazione quando un bambino scompare improvvisamente.

Dopo momenti di grande tensione, il piccolo viene ritrovato sano e salvo. Nel frattempo, però, viene allertata la polizia e Yildiz e Halit rimproverano le tre donne per l'accaduto.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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